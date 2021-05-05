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14:32 05.05.2021

С начала года Киев посетило более 100 тысяч иностранных туристов - КГГА

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С начала года Киев посетило более 100 тысяч иностранных туристов - КГГА

За первый квартал 2021 года столицу посетило 116 тысяч иностранных туристов, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"Несмотря на все преграды, вызванные пандемией, иностранные туристы все равно посещают Киев. В этом году больше всего туристов, по данным Госпогранслужбы, приехало в столицу из Беларуси - 10,5 тысячи человек. Также 8,9 тысячи человек приехали из Израиля и 8,3 тысячи - из Турции", - цитирует Хонду пресс-служба КГГА в среду.

Чиновница также добавила, что в перечень стран, откуда приехало больше туристов, вошли США, Индия, Германия, Великобритания, Франция и Грузия.

Кроме иностранцев, по предварительным подсчетам, столицу посетило и около 300 тысяч внутренних туристов, а туристический сбор на начало мая составил 11 миллионов 670 тысяч грн.

Теги: #киев #туризм
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