НАПК должно проверить законность назначения Витренко главой "Нафтогаза" - глава правления ЦПК

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) направила запрос Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) на проверку законности назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

"НАПК должны проверить приведенные нами факты и инициировать расторжение контракта с Витренко через суд. Дискуссия "кто лучше Коболев или Витренко" не имеет значения, если назначения/увольнения кого-либо из них нарушает закон. Успешные государства невозможны без уважения к правилам и процедурам", - написал глава правления ЦПК Виталий Шабунин в Facebook в среду.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Коболева, освободив его с должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Витренко, бывшего на тот момент и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев в свою очередь заявляет, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением КМУ распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.