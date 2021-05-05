Число заражений COVID-19 в мире превысило 154,3 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 154 млн 363 тыс. 305, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 227 тыс. 699 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 512 тыс. 588 инфицированных COVID-19, зафиксирован 578 тыс. 481 летальный исход.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 20 млн 664 тыс. 979, число скончавшихся 226 тыс. 188.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 856 тыс. 888 заболевших, из них умерло 411 тыс. 588 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 415,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 781 человек, Индии - 163, Бразилии - 1 тыс. 926.