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20:14 04.05.2021

Подписание Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию в Европейский союз - Зеленский

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Подписание Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию в Европейский союз - Зеленский

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию Украины в Европейский союз, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

В Офисе президента отметили, что это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

"Лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику "открытых дверей" для ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и которые соответствуют определенным условиям и критериям", - подчеркнули в Офисе президента Украины.

В Офисе президента отметили, что коалиция в поддержку членства Украины в Европейском Союзе начала формироваться именно из Литвы и Польши, которые являются нашими стратегическими партнерами. Но продолжается системная работа со всеми государствами - членами ЕС для получения содержательной политической поддержки на пути нашей страны в Евросоюз.

"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу. Именно на нашей земле решается, каким будет будущее Европы. Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружестве европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #президент #ес #украина #перспектива
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