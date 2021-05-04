События

17:03 04.05.2021

База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке, пострадавших нет

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По иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, во вторник были выпущены не менее двух ракет, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военных Ирака.

В результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

"Аль-Арабийя" напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.

Теги: #ирак #сша
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