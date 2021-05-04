Число погибших в результате крушения метромоста в Мексике выросло до 15 человек

В Мехико обрушился метромост, 15 человек погибли, 70 получили ранения, сообщили местные власти.

"На данный момент 15 погибших", - приводит слова мэра Мехико Клаудии Шейнбаум телеканал Milenio.

Она также сообщила, что автомобиль оказался в ловушке под завалами.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Телеканал Milenio TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как метромост с едущим по нему поездом обрушился на дорогу внизу.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум отправилась на место аварии и сообщила в твиттер, что на месте "работают пожарные, сотрудники общественной безопасности".

В свою очередь, глава МИД Мексики Марсело Эбрард, в бытность которого мэром Мехико, была построена 12-я линия метро, где произошло обрушение, выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Произошедшее сегодня в метро - страшная трагедия. Моя солидарность с жертвами и их семьями. Конечно, необходимо расследовать причины и определить, кто несет ответственность", - написал он в твиттер.