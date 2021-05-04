Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение

В Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене, заявил в понедельник глава британского МИД Доминик Рааб.

"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта. Однако для этого нужно, чтобы поведение России изменилось", - сказал он на пресс-конференции в британской столице.

Рааб напомнил, что Лондон критикует РФ за кибератаки, распространение дезинформации и за ситуации с Алексеем Навальным.

"Так что возможность для более хороших отношений есть. Однако поведение и действия России должны стать другими", - добавил британский министр.