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04:36 04.05.2021

Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение

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 В Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене, заявил в понедельник глава британского МИД Доминик Рааб.

"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта. Однако для этого нужно, чтобы поведение России изменилось", - сказал он на пресс-конференции в британской столице.

Рааб напомнил, что Лондон критикует РФ за кибератаки, распространение дезинформации и за ситуации с Алексеем Навальным.

"Так что возможность для более хороших отношений есть. Однако поведение и действия России должны стать другими", - добавил британский министр.

Теги: #россия #британия
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