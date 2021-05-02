События

11:32 02.05.2021

В Украине усилен контроль за безопасностью дорожного движения и в местах отдыха граждан - Нацполиция

1 мин читать
В Украине усилен контроль за безопасностью дорожного движения и в местах отдыха граждан - Нацполиция

Правоохранители усилили патрулирование дорог и зон отдыха граждан, сообщается на сайте Нацполиции Украины.

За порядком на дорогах и в рекреационных зонах следят как пешие, так и автопатрули полиции и Нацгвардии.

"Нацеливает работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также необходимо увеличить присутствие полицейских у зон отдыха, водоемов и в курортных зонах и морских побережьях в южных регионах государства", - отметил Фацевич.

Теги: #дороги #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 01.05.2021
Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

04:08 01.05.2021
В Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции

В Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции

14:06 30.04.2021
В Украине задержали группу иностранцев, которые удерживали и ограбили блогершу из Ирана

В Украине задержали группу иностранцев, которые удерживали и ограбили блогершу из Ирана

20:09 16.04.2021
Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

11:22 16.04.2021
Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

11:09 16.04.2021
Экс-начальник департамента взрывотехнической службы Нацполиции уличен во взяточничестве

Экс-начальник департамента взрывотехнической службы Нацполиции уличен во взяточничестве

10:56 06.04.2021
Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 различных авто на 333 млн грн

Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 различных авто на 333 млн грн

11:56 05.04.2021
Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

12:33 31.03.2021
"Укравтодор" в 2021 году планирует отремонтировать в Луганской области около 250 км дорог

"Укравтодор" в 2021 году планирует отремонтировать в Луганской области около 250 км дорог

18:08 30.03.2021
Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

Глава Нацполиции: полиция могла вмешаться в акцию на Банковой и попасть на крючок манипуляций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

На Куликовом поле в Одессе работу правоохранителей координирует первый замглавы МВД Яловой

За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

Кратковременные дожди пройдут в понедельник в восточной и юго-восточной части Украины

В Киеве за минувшие сутки выявили 177 случаев Covid-19 – мэр

Правоохранители усиленно охраняют Куликово поле и Соборную площадь в связи с годовщиной "Одесской трагедии"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3,19 млн

Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

Спасатели эвакуировали 5 взрослых и 9 детей во время ликвидации пожара в жилом доме на Прикарпатье

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе

Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА