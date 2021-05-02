В Украине усилен контроль за безопасностью дорожного движения и в местах отдыха граждан - Нацполиция

Правоохранители усилили патрулирование дорог и зон отдыха граждан, сообщается на сайте Нацполиции Украины.

За порядком на дорогах и в рекреационных зонах следят как пешие, так и автопатрули полиции и Нацгвардии.

"Нацеливает работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также необходимо увеличить присутствие полицейских у зон отдыха, водоемов и в курортных зонах и морских побережьях в южных регионах государства", - отметил Фацевич.