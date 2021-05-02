События

10:33 02.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3,19 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3,19 млн

С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 152 млн 199 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 192 тыс. 613 человек, излечились около 129 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 392 тыс. 393 инфицированных COVID-19, зафиксировано 576 тыс. 722 летальных исхода, выздоровели более 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где за последние сутки обнаружено 392 тыс. 488 новых инфицированных (против 401 тыс. 993 сутками ранее), в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 164 тыс. 969, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 тыс. 689 человек до 215 тыс. 542, поправились более 15 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 725 тыс. 975 заболевших, из них умерло 406 тыс. 437 человек, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 411,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 776 человек, Индии - 155, Бразилии - 1 тыс. 901.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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