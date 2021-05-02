События

10:19 02.05.2021

Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

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Пасхальная ночь в Киеве прошла без нарушений

Нарушений общественного порядка и карантина во время праздничных мероприятий в пасхальную ночь в церквях Киева не зафиксировано, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Во время праздничных богослужений не зафиксировано нарушений общественного порядка и карантина. В течение запланированных мероприятий в церквях граждане придерживались карантинных требований. Сейчас полицейские продолжают следить за правопорядком у культовых сооружений до завершения религиозных праздничных мероприятий", – сказано в сообщении.

Киевские полицейские поблагодарили горожан и гостей столицы за понимание и сознательное соблюдение противоэпидемических ограничений для сохранения собственного здоровья и окружающих. Берегите себя и заботьтесь о своих родных.

Теги: #киев #правопорядок #пасха
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