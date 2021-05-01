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16:28 01.05.2021

Виновник смертельной ДТП в Киеве на Печерске арестован без возможности внесения залога

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Виновник смертельной ДТП в Киеве на Печерске арестован без возможности внесения залога

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая совершил смертельную ДТП на бульваре Леси Украинки.

"Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в соцсети Facebook.

Как установило следствие, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору светофора.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.

Водитель Infiniti задержан. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

 

Теги: #киев #дтп
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