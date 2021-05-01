События

13:50 01.05.2021

Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

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Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

Киргизия и Таджикистан начали переговоры о делимитации госграницы, сообщает пресс-служба киргизского правительства. 

"В Баткенской области Киргизии начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - сообщили в пресс-службе.

"В ходе переговоров стороны обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта на киргизско-таджикской государственной границе. Договоренность о проведении данной встречи была достигнута по итогам телефонного разговора глав двух государств", - отметили в правительстве.

Делегацию Киргизии возглавляет председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Таджикистана - председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

Теги: #правительство #переговоры #таджикистан #киргизия
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