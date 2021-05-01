Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники по периметру границы

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время состоявшего в субботу телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации на границе, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

"Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора главы Киргизии и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон, отметили в пресс-службе

Кроме этого, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы.

"Стороны подчеркнули, что на данный момент межправительственные комиссии двух стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов. Главы государства подчеркнули важность о недопущении провокаций, влияющей на стабилизацию ситуации в приграничных районах", - отметили в пресс-службе.

Накануне лидеры двух государств также провели телефонный разговор, в котором обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. Ночь на субботу в зоне конфликта прошла спокойно, однако утром в субботу с киргизской стороны вновь начали поступать сообщения об инцидентах.