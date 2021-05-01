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09:21 01.05.2021

Почти 50 тыс. человек привито против COVID-19 за сутки в Украине

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Почти 50 тыс. человек привито против COVID-19 за сутки в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинированы от COVID-19 49985 человек, сообщает Минздрав в субботу.

С начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек, из них получили одну дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.

Теги: #вакцинация #covid_19 #украина
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