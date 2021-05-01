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07:23 01.05.2021

На Киевщине правоохранители прекратили схему переправки иностранцев в Евросоюз

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На Киевщине правоохранители сообщили о подозрении двум организаторам незаконной переправки иностранцев через украинскую границу в Евросоюз по поддельным документам, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, иностранец организовал преступную схему с незаконной переправки лиц из Украины в страны Евросоюза. К этой деятельности он привлек своего знакомого. Они подыскивали на территории Киевской области иностранцев, которые не могли пересечь границу в установленном законом порядке и за вознаграждение в 4 тыс долларов США предлагали переправить их в Федеративную Республику Германия в обход контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для желающих пересечь границу мошенники делали "липовые" ID-карты резидентов стран Центральной и Восточной Европы. Эта услуга стоила еще 4 тыс. евро.

Правоохранители пресекли попытку переправки группы иностранцев, задержав организаторов трафика по дороге из Киева в направлении места пересечения границы без пунктов пропуска.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #киевская_область #евросоюз #украина #иностранцы
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