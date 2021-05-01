Госсекретарь США вновь призовет МИД Германии отказаться от строительства "Северного потока 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных Германии Хайко Маасом намерен в очередной раз призвать ФРГ отказаться от строительства газопровода "Северный поток 2", заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Переговоры в двустороннем формате запланированы на полях британской встречи глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки".

"Я думаю, что мы встретимся отдельно с немцами в двустороннем формате. "Северный поток 2" остается проблемой (...). И мы будем продолжать очень четко разъяснять немцам наши взгляды на этот проект, что его реализацию надо прекратить, существующие у нас законы по этой теме".

По словам дипломата, у США "есть много других вопросов для обсуждения с Германией, поэтому у нас будет стандартный спектр двусторонних дискуссий".