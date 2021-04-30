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19:29 30.04.2021

США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей - советник Байдена

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США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей - советник Байдена

Администрация США готова в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей, заявил в пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки на Украину... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал он, выступая на онлайн форуме института Аспена.

При этом Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

По словам советника Байдена, Россия поступила конструктивно, отведя существенную часть сил от границы с Украиной.

"Мы приняли к сведению, что они отвели существенную часть сил от границы, вернули их на места постоянного базирования. Это - конструктивный шаг", - сказал Салливан.

Теги: #сша #вооружение #украина
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