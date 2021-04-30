Байден с супругой решили завести кошку

Американская президентская чета, уже имеющая двух собак, решила завести еще и кошку в Белом доме.

"Да, это правда. И кошка уже ждет встречи", - сказала первая леди США Джил Байден в интервью телеканалу NBC, комментируя сообщения о скором прибытии нового питомца.

На вопрос о том, как их овчарка по кличке Мейджор, у которой ранее возникли проблемы с поведением в Белом доме, отнесется к кошке, Джил Байден сказала: "Эта часть входит в его (Мейджора - ИФ) тренировку. Его водили в приют, где есть кошки, и он отлично себя вел".

У Байденов, помимо Мейджора, которого президентская чета взяла из приюта, есть еще одна собака по кличке Чемп.

Ранее Мейджора отправили на дополнительный курс дрессировки после того, как он несколько раз пытался покусать людей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняла инциденты тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям.

В отличие от Байдена, его предшественник на президентском посту Дональд Трамп так и не завел в Белом доме домашних животных.