Украина запретила въезд из Индии со 2 мая из-за распространения COVID-19

Кабинет министров Украины запретил с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, пересекать границу с Украиной в связи с распространением в этой стране COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"Правительство приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней", - сказал он.

"Граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, также подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования", - добавил Ляшко.