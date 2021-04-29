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23:01 29.04.2021

Переговоры по иранскому атому продвигаются, однако до завершения далеко – госдеп

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Переговоры по иранскому атому продвигаются, однако до завершения далеко – госдеп

Переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к соблюдению всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе проходят успешно, однако до их завершения, скорее всего, еще далеко, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Нельзя сказать, что мы сейчас близки к прорыву по этому направлению", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом он отметил, что прогресс на проходящих в Вене консультациях есть. "Мы сейчас проводим третий раунд, и все выглядит так, что раундов будет много", - добавил Прайс.

По словам представителя госдепа, переговорный процесс уже позволил США лучше понять, что от них потребуется для возвращения в соглашение, а также - какие меры должен будет предпринять Иран.

Теги: #сша #иран #атом
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