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22:17 29.04.2021

ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного снятия коронавирусных ограничений

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ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного снятия коронавирусных ограничений

В ВОЗ считают, что слишком поспешное снятие ограничительных мер в Европе, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, в настоящее время может привести к вспышке заболеваемости этой инфекцией, сообщают западные СМИ.

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, многие страны Европы планируют на этой неделе начать смягчать ограничения - несмотря на то, что прирост новых случаев лишь только начал снижаться.

Он указал, что слишком быстрое снятие ограничительных мер может привести к "сильному шторму в любой стране".

"Индийский сценарий может повториться где угодно", - добавил он, имея в виду чрезвычайно сложную эпидемиологическую ситуацию в Индии, где последнюю неделю регистрируют рекордные показатели заболеваемости, а больницы переполнены.

Клюге добавил, что к настоящему моменту 16% населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.

В середине апреля глава европейского подразделения ВОЗ заявил, что в Европе смертность среди людей пожилого возраста после заражения коронавирусом COVID-19 достигла самого низкого уровня с начала пандемии. Он связал это с кампаниями по вакцинации людей, находящихся в этой группе риска.

Теги: #коронавирус #европа #ограничения #воз
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