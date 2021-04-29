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20:42 29.04.2021

США начали вывод своих сил из Афганистана

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США начали вывод своих сил из Афганистана

Американское военное командование в четверг приступило к выводу войск США из Афганистана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные американские источники.

"Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху", - отмечает CNN.

Позже факт старта вывода сил подтвердили в администрации США.

"Сейчас проводится вывод войск", - сказала американским журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Всего на афганской территории сейчас остается около 2,5 тыс. американских солдат, а также - еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента покинут страну.

Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана до 1 мая и закончить к 11 сентября.

Теги: #вывод #сша #афганистан #войска
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