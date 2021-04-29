"Эпицентр К" передал киевским медучреждениям защитные костюмы на 9 млн грн

ООО "Эпицентр К" (Киев) передало пяти медицинским учреждениям Киева более 14 тыс. единиц защитных костюмов на общую сумму 9 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

"Мы передали киевским медикам 14,5 тыс. костюмов биозащиты. Это позволит полностью закрыть потребности пяти больниц в этих средствах защиты на ближайшие месяцы", – цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Средства защиты получили Киевская городская клиническая больница №2, КНП "Киевский городской центр радиационной защиты населения Киева от последствий Чернобыльской катастрофы", КНП "Киевский городской противотуберкулезный диспансер №1", КНП "Киевская клиническая больница №10" и КНП "Киевская городская клиническая больница №17".

Согласно сообщению, костюмы полностью закрывают голову, шею и тело, и обеспечивают первую степень защиты: они устойчивы к биологическому загрязнению, в том числе, проникновению вирусов и бактерий, и сертифицированы по украинским и европейским стандартам.

Как сообщалось, компания "Эпицентр К" создала оперативный штаб по противодействию COVID-19 и выделила на его нужды 150 млн грн. С начала пандемии в 24 области Украины было передано 7 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков. Было также закуплено 32 аппарата ИВЛ для украинских больниц.