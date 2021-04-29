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12:42 29.04.2021

Мокан уходит с поста представителя Кабмина в Раде

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Мокан уходит с поста представителя Кабмина в Раде

Народный депутат Василий Мокан (фракция "Слуга народа") написал заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде, сообщил парламентарий на брифинге в четверг.

"Я принял решение и написал заявление о том, что хочу уйти с должности представителя Кабинета министров Украины. Соответствующее заявление уже опубликовано и направлено на рассмотрение правительства", – сказал Мокан.

По словам нардепа, свое решение он согласовал с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В дальнейшем Мокан планирует сосредоточиться на законопроектной работе, в частности по профилю национально-патриотического воспитания в Украине.

Как сообщила пресс-служба правительства, вопрос о назначении нового постоянного представителя правительства в Верховной Раде планируется рассмотреть в ближайшие две недели.

"Правительство планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде в течение ближайших двух недель. Действующий представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан занимает соответствующую должность с апреля прошлого года. За это время было предпринято много важных шагов в направлении усиления сотрудничества и коммуникации с Верховной Радой. За что правительство благодарит Василия Мокана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух недель будет обнародована новая кандидатура представителя правительства в законодательном органе страны, ключевой задачей которого будет усиление институционального взаимодействия Кабмина и Рады.

"Тесная и конструктивная работа исполнительной и законодательной ветвей власти должна выйти на качественно новый уровень, что должно повлиять на скорость прохождения правительственных инициатив в парламенте, а также ускорить имплементацию принятых Верховной Радой документов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2020 года Кабинет министров Украины назначил Мокана представителем правительства в Верховной Раде.

Мокан в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под №103 в списке как беспартийный. В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от "Блока Петра Порошенко" Солидарность "как беспартийный по 80 округу (Переяслав-Хмельницкий). Является соучредителем и заместителем директора консалтинговой компании Ukrainian Politconsulting Group.

Теги: #мокан #увольнение
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