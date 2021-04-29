Ряд стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на наивысшем уровне - замглавы МИД Джапарова

Министерство иностранных дел Украины решило не называть страны, руководители которых согласились приехать в Украину на учредительный саммит "Крымской платформы", который состоится 23 августа, чтобы не наращивать эмоции РФ, однако уже ряд стран подтвердили свое участие на самом высоком уровне, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы решили, что не будем объявлять страны, которые уже согласились приехать на учредительный саммит, поскольку РФ объявила, что это угроза ее территориальной целостности и безопасности. Поэтому чтобы не наращивать эмоции РФ, мы решили не делать эту информацию публичной. Однако президент Совета ЕС Шарль Мишель публично объявил, что приедет и поддержит эту инициативу. Это единственное, что мы пока можем сказать. Но ряд стран уже согласовали свое участие на самом высоком уровне, поэтому мы активно сейчас готовимся к саммиту, который состоится 23 августа", - сказала Джапарова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, саммит будет иметь несколько составляющих, предварительно, сценарий предполагает официальную часть, в ходе которой выступят президент Украины, председатель Верховной Рады, премьер-министр и главы делегаций.

"Планируем тематические экспертные дискуссии, а также мероприятия публичной дипломатии, тесно связанные с Крымом. Однозначно, будет выступление лидера крымскотатарского народа, и это очень важно, потому что есть диспропорциональный трек преследования крымских татар в силу многих причин, истории и того, что единственной костью поперек горла в Крыму для России является крымскотатарский народ из-за своих органов самоуправления, своей мощной системы организаций, которая фиксировалась еще со времен Советского Союз", - указала замминистра.

Джапарова отметила, что также во время саммита планируется принять заключительный документ.

"Мы находимся в процессе переговоров с нашими партнерами, это такое совместное творчество. Потому что каждая страна прежде, чем решать, присоединяться к документу или нет, должна пройтись по нему и понять, что он не противоречит его видению. Мы сейчас совместно максимально стараемся сформировать такой документ, который будет базироваться на важных принципах международного права, чтобы это не противоречило политикам других государств. Сейчас коммуникация - в очень активной фазе и в ближайшее время мы его финализируем", - добавила она.

По ее словам, этот документ должен подтвердить поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, официально учредить Крымскую платформу, определить основы международной стратегии деоккупации Крыма.

"Также отмечу, что мы работаем по различным направлениям с точки зрения подтягивания аналитических возможностей наших экспертов по таким приоритетам: экология, экономика, безопасность, милитаризация, международное гуманитарное право, права человека, крымские татары, как идентичность, как народ. Это ряд приоритетных направлений, которые уже фокусированно обрабатываются и будут обработаны в ближайший год после саммита", - рассказала она.

Джапарова пояснила, что МИД сейчас приглашает принять участие в саммите наивысшее руководство стран.

"Нам важно провести это мероприятие физически, потому что есть пандемия, все еще существует запрет путешествий, не каждый готов приехать, потому что для некоторых стран это все еще актуальный вопрос из-за отсутствия доступа к вакцине или рисков, которые могут нести физические путешествия. Но мы пока работаем с тем, что это физический саммит и чтобы уровень представительства стран был самым высоким", - отметила замглавы МИД Украины.

Джапарова уточнила, что саммит глав государств и правительств - это значимое событие, и оно не будет ежегодным. В ходе Саммита будет формально основана деятельность платформы, дальше ее деятельность будет происходить как на официальном уровне (глав государств и правительств, министров иностранных дел, парламентов), так и на уровне экспертов.

"Наша цель - обеспечить синергию деятельности на этих уровнях и между ними, сформировать международную коалицию для деоккупации Крыма и создания соответствующей международной стратегии. Конкретные меры на национальном и международном уровне будут направлены на достижение этой цели, к которой мы будем двигаться по следующим приоритетным направлениям: политика непризнания; безопасность, включая свободу судоходства; применение ограничительных мер; защита прав человека и международного гуманитарного права; экономическое и экологическое влияние оккупации", - сказала она.

Также Джапарова рассказала о планах в рамках Крымской платформы учредить ежегодный Форум по вопросам безопасности Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов.

"В этом году Форум пройдет осенью, и подготовка к его проведению уже начата", - подчеркнула замминистра.