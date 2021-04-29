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12:16 29.04.2021

В Украине ожидается потепление, местами возможны дожди

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В Украине ожидается потепление, местами возможны дожди

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух с Западной Европы, но в северо-западную половину страны атмосферный фронт принесет кратковременные дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 30 апреля, в западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных областях 2-7° тепла, днем 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 8-10°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 апреля самая высокая температура днем (+30,2°) была в 2012 году, самая низкая ночью (-1,5°) в 1940 году.

В субботу ночью, 1 мая, на северо-востоке страны, днем в восточной, южной части и в Карпатском регионе небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-21°, в южной и восточной части ночью 8-13°, днем 18-24°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°.

 

Теги: #погода #прогноз
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