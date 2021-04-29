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11:14 29.04.2021

Тупицкий вновь не пришел на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, рассмотрение отложено до 12 мая

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Тупицкий вновь не пришел на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, рассмотрение отложено до 12 мая

Печерский районный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен, из-за его неявки на заседание.

На заседание в четверг Тупицкий в очередной раз не явился. Защита заявила о том, что Тупицкий находится на амбулаторном лечении, и попросила суд перенести заседание.

Сторона обвинения в свою очередь вновь заявила ходатайство о принудительном приводе подозреваемого.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 12 мая 10.00. Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада": https://www.youtube.com/watch?v=O7UkiWc4SPQ

Ранее суд неоднократно переносил рассмотрение ходатайства из-за неявки Тупицкого на заседание. Его адвокаты заявляли о госпитализации подзащитного, суд указывал на преждевременность вопроса принудительного привода и статус Тупицкого как спецсубъекта.

Как сообщалось, Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".

Теги: #тупицкий #суд
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