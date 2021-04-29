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11:00 29.04.2021

Суд отстранил от должности руководителя НААН Украины

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Суд отстранил от должности руководителя НААН Украины

Киевский апелляционный суд по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и процессуального руководства Офиса генерального прокурора принял решение об отстранении от должности руководителя Национальной академии аграрных наук.

Как сообщает Национальная полиция Украины, соответствующее решение суд принял в среду, 28 апреля.

Чиновник Национальной академии аграрных наук подозревается в совершении коррупционного преступления. Следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об избрании директору Национальной академии аграрных наук Украины меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В частности, директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины.

В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою "помощь" фигурант получил - элитный внедорожник.

 

Теги: #отстранение #наан
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