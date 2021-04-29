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09:47 29.04.2021

Правоохранители задержали подростка из Николаева, подозреваемого в убийстве

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Правоохранители задержали подростка из Николаева, подозреваемого в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство мужчины, который был застрелен в Николаеве, и задержали злоумышленника, которым, по данным следствия, является 17-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, убийство произошло 15 апреля во дворе многоэтажек на улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых погиб.

"Убийцей оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, а выбранная ему мера пресечения, не была связана с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас "проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет".

Теги: #подозреваемый #николаев #убийство
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