События

07:58 29.04.2021

Американские сенаторы поддерживают саммит с Россией, но против смягчения позиции США

2 мин читать
Американские сенаторы поддерживают саммит с Россией, но против смягчения позиции США

Сенаторы США от обеих партий завили порталу Axios, что в целом одобряют идею саммита между американским президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, но выступают против любой перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас сомнения в отношении Путина, у него куча ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны каким-то образом взаимодействовать с ним", - цитирует портал сенатора-республиканца Марка Рубио.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов для проведения такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал подобное мероприятие "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки. Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Тем не менее, ряд сенаторов высказались более осторожно.

"Мы видели это кино и раньше, и знаем, как пойдет диалог между президентом Байденом и президентом Путиным", - сказал республиканец Джим Риш. По его мнению, Байден "не должен доверять каким-либо обещаниям России", считает, что президенту США до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет республиканец Тед Круз.

С аналогичных позиций, пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес сказал Axios, что верит в способность Байдена эффективно провести саммит, хотя и не возлагает больших надежд на его результаты.

Портал отмечает, что, скорее всего, встреча двух президентов может состояться после июньского саммита "большой семерки".

Теги: #сша #россия #сенаторы #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:11 29.04.2021
Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

07:51 29.04.2021
Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

07:42 29.04.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

06:02 29.04.2021
США направят в Индию помощь на $100 млн для борьбы с COVID-19

США направят в Индию помощь на $100 млн для борьбы с COVID-19

04:37 29.04.2021
Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

01:09 29.04.2021
Скончался участник первой американской миссии с высадкой на Луну Майкл Коллинз

Скончался участник первой американской миссии с высадкой на Луну Майкл Коллинз

00:03 29.04.2021
Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

Следователи обыскали квартиру экс-адвоката Трампа в рамках связанного с Украиной расследования

22:31 28.04.2021
США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

21:47 28.04.2021
Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать подпасть под санкции США

Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать подпасть под санкции США

20:30 28.04.2021
В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3

Состояние у пострадавших во время подрыва военного автомобиля украинских военнослужащих удовлетворительное – Командование медсил

ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА