Американские сенаторы поддерживают саммит с Россией, но против смягчения позиции США

Сенаторы США от обеих партий завили порталу Axios, что в целом одобряют идею саммита между американским президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, но выступают против любой перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас сомнения в отношении Путина, у него куча ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны каким-то образом взаимодействовать с ним", - цитирует портал сенатора-республиканца Марка Рубио.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов для проведения такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал подобное мероприятие "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки. Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Тем не менее, ряд сенаторов высказались более осторожно.

"Мы видели это кино и раньше, и знаем, как пойдет диалог между президентом Байденом и президентом Путиным", - сказал республиканец Джим Риш. По его мнению, Байден "не должен доверять каким-либо обещаниям России", считает, что президенту США до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет республиканец Тед Круз.

С аналогичных позиций, пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес сказал Axios, что верит в способность Байдена эффективно провести саммит, хотя и не возлагает больших надежд на его результаты.

Портал отмечает, что, скорее всего, встреча двух президентов может состояться после июньского саммита "большой семерки".