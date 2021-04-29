Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3

Ракета-носитель легкого класса Vega Европейского космического агентства в четверг успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3 для аэрокосмической корпорации Airbus Defence and Space, сообщила компания-оператор Arianespace.

"Отделение спутника подтверждено", - сообщили в компании.

Запуск был осуществлен в 03:50 по парижскому времени (04:50 по Киеву) с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Через 55 минут ракета Vega в рамках миссии VV18 вывела космический аппарат Pleiades Neo 3 весом 920 кг на заданную орбиту высотой 620 км.

Спутник создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли. Позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения до 30 см. Аппарат станет первым в группировке из четырех спутников Pleiades Neo, которые планируется запустить на орбиту по заказу корпорации Airbus Defence and Space.

Кроме того, ракета-носитель Vega должна вывести на орбиту пять малых спутников, среди которых - аппарат дистанционного зондирования Земли Норвежского космического агентства и космический аппарат спутниковой связи для французского оператора Eutelsat.

Спутники выводятся на солнечно-синхронную орбиту высотой более 600 км.

Это уже 18-й по счету запуск четырехступенчатой ракеты Vega. Свой первый полет она совершила 13 февраля 2012 года. Два из них оказалась неудачными.

В частности, предыдущий запуск ракеты Vega, который состоялся 17 ноября 2020, окончился аварией. Носитель вскоре после старта упал в океан. Vega должна была вывести на орбиту испанский оптический спутник дистанционного зондирования Земли SEOSAT-Ingenio и французский метеорологический спутник Taranis. Оба аппарата были потеряны. По данным расследования, катастрофа произошла из-за неверного подключения проводов на заводе итальянской компании Avio во время монтажа четвертой ступени.