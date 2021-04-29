События

06:55 29.04.2021

Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3

2 мин читать
Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3

Ракета-носитель легкого класса Vega Европейского космического агентства в четверг успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 3 для аэрокосмической корпорации Airbus Defence and Space, сообщила компания-оператор Arianespace.

"Отделение спутника подтверждено", - сообщили в компании.

Запуск был осуществлен в 03:50 по парижскому времени (04:50 по Киеву) с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Через 55 минут ракета Vega в рамках миссии VV18 вывела космический аппарат Pleiades Neo 3 весом 920 кг на заданную орбиту высотой 620 км.

Спутник создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли. Позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения до 30 см. Аппарат станет первым в группировке из четырех спутников Pleiades Neo, которые планируется запустить на орбиту по заказу корпорации Airbus Defence and Space.

Кроме того, ракета-носитель Vega должна вывести на орбиту пять малых спутников, среди которых - аппарат дистанционного зондирования Земли Норвежского космического агентства и космический аппарат спутниковой связи для французского оператора Eutelsat.

Спутники выводятся на солнечно-синхронную орбиту высотой более 600 км.

Это уже 18-й по счету запуск четырехступенчатой ракеты Vega. Свой первый полет она совершила 13 февраля 2012 года. Два из них оказалась неудачными.

В частности, предыдущий запуск ракеты Vega, который состоялся 17 ноября 2020, окончился аварией. Носитель вскоре после старта упал в океан. Vega должна была вывести на орбиту испанский оптический спутник дистанционного зондирования Земли SEOSAT-Ingenio и французский метеорологический спутник Taranis. Оба аппарата были потеряны. По данным расследования, катастрофа произошла из-за неверного подключения проводов на заводе итальянской компании Avio во время монтажа четвертой ступени.

Теги: #ракета #франция #спутники #орбита
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:51 29.04.2021
Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

07:42 29.04.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

07:31 29.04.2021
Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

11:08 28.04.2021
ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

ЕС не станет углеродно-нейтральным без атомной энергетики – министр экономики Франции

03:39 28.04.2021
SpaceX планирует запустить на орбиту новую группу из 60 спутников Starlink

SpaceX планирует запустить на орбиту новую группу из 60 спутников Starlink

19:56 27.04.2021
Во Франции во время третьего "локдауна" взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя

Во Франции во время третьего "локдауна" взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя

15:55 26.04.2021
Франция начала ослаблять коронавирусные ограничения

Франция начала ослаблять коронавирусные ограничения

20:47 23.04.2021
Женщина-полицейский убита во Франции, власти назвали это терактом

Женщина-полицейский убита во Франции, власти назвали это терактом

20:40 22.04.2021
Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

22:58 20.04.2021
Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

Cрок работы Витренко во главе "Нафтогаза" определит отобранный на конкурсе новый набсовет

Арестович: представитель России на заседании ТКГ признал, что ОРДЛО не являются субъектом переговорного процесса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

Американские сенаторы поддерживают саммит с Россией, но против смягчения позиции США

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

США направят в Индию помощь на $100 млн для борьбы с COVID-19

Состояние у пострадавших во время подрыва военного автомобиля украинских военнослужащих удовлетворительное – Командование медсил

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

Чемпионат мира по хоккею планируется без зрителей, заявляют латвийские власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА