ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

Государственного бюро расследований подозревает чиновника, эксгендиректора, главного лесничего и лесничего Государственного предприятия "Специализированное лесохозяйственное предприятие "Киивоблагролис" в незаконной порубке леса и служебной халатности, сообщает пресс-служба ГБР.

"27 апреля 2021 должностным лицам ГП "СЛП "Киивобласгролис" сообщено о подозрении в незаконной порубке леса, совершенной повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч.2, ч.4 ст.246 УК Украины)… сообщено о подозрении должностному лицу Киевского областного Управления лесного и охотничьего хозяйства, которая осуществляла согласования документов по проведению сплошных санитарных рубок на земельных участках площадью более 1 га без проведения оценки по влиянию на окружающую среду. Ее действия квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду.

Так, по данным ГБР, в 2018-2020 годах лесничие, без проведения оценки воздействия на окружающую среду и без получения соответствующего заключения, по предварительному сговору осуществляли незаконные сплошные санитарные рубки на земельных участках общей площадью около 8 га. чем причинили ущерб государству почти на 13 млн грн.

По предварительной информации, должностные лица при подготовке документов и материалов для получения разрешительных документов - лесорубных билетов, вносили в них ложные сведения и в дальнейшем обеспечивали безосновательное дробления однородных лесных участков площадью не более 1 га. Это им давало возможность не получать вывод ОВД от Минокрсреды, а идти путем упрощенной процедуры.

Сейчас досудебное расследование продолжается.