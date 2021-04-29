Скончался участник первой американской миссии с высадкой на Луну Майкл Коллинз

Бывший американский астронавт Майкл Коллинз скончался на 91-м году жизни, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление его семьи.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка сегодня скончался после отважной борьбы против рака", - говорится в заявлении.

"Майкл, где бы ты ни был, ты всегда будешь вести нас к новым высотам, в будущее. Нам будет тебя не хватать", - написал в Facebook другой участник первого полета на Луну Базз Олдрин.

Аполлон-11" (Apollo 11) - пилотируемый космический корабль, доставивший астронавтов к Луне. В 1969 году двое участников миссии впервые совершили посадку на Луну. Первым "прогулку" по Луне совершил Нил Армстронг. За ним последовал Олдрин. Пока они были на лунной поверхности, пилот командного модуля Коллинз ожидал их на окололунной орбите.