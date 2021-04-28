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20:20 28.04.2021

Австрия готова посредничать в переговорах между белорусской оппозицией и властями - глава МИД

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Австрия готова посредничать в переговорах между белорусской оппозицией и властями - глава МИД

Австрия готова быть посредником в переговорах между оппозицией и властями Беларуси, но не уверена, что сейчас такое посредничество будет востребовано, заявил глава МИД страны Александр Шалленберг.

По его словам, Австрия готова говорить со всеми сторонами, но диалог предполагает, что "обе стороны готовы говорить".

"В настоящее время нет ощущения, что Лукашенко готов", - сказал Шалленберг журналистам в Вене в среду после встречи с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, его цитирует телеканал ORF.

По его словам, подобные переговоры в идеале должны идти через ОБСЕ.

Тихановская предложила, чтобы Австрия выступила посредником в переговорах оппозиции с Александром Лукашенко.

Теги: #австрия #власть #опозиция #беларусь
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