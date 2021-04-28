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17:31 28.04.2021

Военное командование США не ожидает эскалации напряженности на границе РФ и Украины

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Военное командование США не ожидает эскалации напряженности на границе РФ и Украины

Вашингтон не ожидает в ближайшее время усиления напряженности на границе России и Украины, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли во время выступления на форуме института Маккейна.

"Сейчас мы не ожидаем ничего драматического или неминуемого в ближайшем будущем", - сказал Марк Милли, комментируя ситуацию на российско-украинской границе.

Он отметил, что недавно напряженность снизилась благодаря решению России уменьшить численность войск на границе с Украиной.

Теги: #сша #украина #агрессия_рф
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