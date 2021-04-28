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14:40 28.04.2021

Первый замглавы МВД: важно не допустить провокаций 2 мая в Одессе

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Первый замглавы МВД: важно не допустить провокаций 2 мая в Одессе

В Министерстве внутренних дел Украины подчеркивают необходимость недопущения каких-либо провокаций 2 мая в Одессе.

"Правоохранители Одесской области, кроме подготовки к Пасхальным и майским праздникам и проведения памятных дат, готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая", - говорится в сообщении департамента коммуникации МВД, размещенном на сайте ведомства

"2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране - агрессору", - цитирует департамент коммуникации первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового во время селекторного совещания.

По информации МВД, планируется, что во время чествования памяти погибших в Доме профсоюзов к обеспечению общественной безопасности будут привлечены 1 тыс.300 полицейский и 1 тыс.200 нацгвардейцев.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко напомнил, что в этом году годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхой.

"С начала недели полиция вместе с Нацгвардией начали оперативно-профилактические отработки. И уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут введении усилены меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины", - сказал Клименко.

Теги: #клименко #мвд #одесса
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