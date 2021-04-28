Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

"Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - сказал Зеленский в интервью газете "La Repubblika", текст которого опубликован на сайте президента Украины в среду.

Так глава государства ответил на вопрос "Может ли Рим или Ватикан стать местом двусторонней встречи президентов Украина и России?".

По словам Зеленского, "место встречи должно вызывать доверие обеих сторон, а посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает попыткам договориться Украине и России".

"В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира", - добавил президент.

Он также отметил, что "встреча обязательно состоится". "Встреча, для начала, предстоит на территории, которая олицетворяет мир и диалог", - подытожил Зеленский.