События

10:33 28.04.2021

В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела

1 мин читать
В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела

На территории Голосеевского района Киева в среду, 28 апреля, местный житель обнаружил сумку с фрагментами человеческого тела, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас находятся руководители столичного главка, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека… Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что событие было должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции.

"После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", - резюмируют в полиции.

Теги: #киев #полиция #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 28.04.2021
В Тернопольской области начались антитеррористические учения

В Тернопольской области начались антитеррористические учения

09:53 28.04.2021
Особняку Баккалинского вернули статус нововыявленного памятника

Особняку Баккалинского вернули статус нововыявленного памятника

06:58 28.04.2021
Кличко не исключает ослабления карантинных ограничений в Киеве, комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение 28 апреля

Кличко не исключает ослабления карантинных ограничений в Киеве, комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение 28 апреля

02:26 28.04.2021
В Киевском метро до 15 мая планируют снять вторые двери

В Киевском метро до 15 мая планируют снять вторые двери

00:45 28.04.2021
Киев планирует приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн

Киев планирует приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн

11:39 27.04.2021
В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

10:18 27.04.2021
Замначальника райуправления полиции в Киеве "крышевал" работу заведений во время карантина – ГБР

Замначальника райуправления полиции в Киеве "крышевал" работу заведений во время карантина – ГБР

09:45 27.04.2021
В Киеве задержан 16-летний подросток по подозрению в совершении тройного убийства – полиция

В Киеве задержан 16-летний подросток по подозрению в совершении тройного убийства – полиция

09:31 27.04.2021
Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

09:10 27.04.2021
Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Ватикане

Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев

В Украине за сутки зафиксировано 9 590 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 20 062 человек

Стефанчук: Планируется заменить в правительстве одного министра

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ожидается постепенное потепление, местами дожди

СБУ изъяла более 800 кг серебра в банковских слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн

Российские наемники на Донбассе вывели из строя камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ вблизи шахты "Октябрьская" и установили там минометную позицию

Зеленский рассматривает возможность встречи с Путиным в Ватикане

Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

За последние сутки в ВСУ выявили 65 больных COVID-19, умер один человек

Верховный суд подтвердил правомерность установления результатов промежуточных выборов на 87 округе

Украинские дипломаты обсудили план адвокации Крымской платформы со Всемирным конгрессом украинцев

В Украине за сутки зафиксировано 9 590 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 20 062 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА