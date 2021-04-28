В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела

На территории Голосеевского района Киева в среду, 28 апреля, местный житель обнаружил сумку с фрагментами человеческого тела, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас находятся руководители столичного главка, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека… Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что событие было должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции.

"После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются", - резюмируют в полиции.