Кличко не исключает ослабления карантинных ограничений в Киеве, комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение 28 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева в среду, 28 апреля, может принять решение об ослаблении жестких карантинных ограничений, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабления строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля. В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, что состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - написал Кличко в своем Telegram-канале во вторник.

По его словам, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться.

"Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизнь людей", - подчеркнул мэр.