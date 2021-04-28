Киев планирует приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн

В Киеве планируют приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн, стоимость одной дозы будет составлять около 500 грн, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Департамент здравоохранения КГГА обнародовал в системе электронных публичных закупок "ProZorro" объявления на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, цена сформирована в соответствии с обнародованным в системе электронных публичных закупок "ProZorro" договоре государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на поставку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из расчета стоимости одной дозы в размере 500 грн.

"Я неоднократно говорил, что город ведет переговоры с различными производителями вакцины. Виталий Кличко использует личные связи для того, чтобы как можно быстрее получить вакцину для киевлян. Однако сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Городам же отдельно очень трудно вести переговоры. Проведения тендерной закупки - это еще один способ обеспечить киевлян вакциной. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто подаст заявку на тендер и позволит ускорить закупку вакцины против коронавируса для киевлян", - отметил Поворозник.