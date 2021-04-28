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00:35 28.04.2021

В Харькове запустили первую в городе когенерационную станцию

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В Харькове на Салтовской котельной во вторник запустили первую в городе когенерационную станцию.

"Теперь Салтовская котельная будет работать на своей собственной электроэнергии. Мы понимаем, что необходимо экономить энергоресурсы, а для этого надо вырабатывать электрическую энергию самим. К новому отопительному сезону мы рассчитываем запустить когенерацию и на ТЭЦ-3, и еще на одной котельной, и в целом это даст возможность сдерживать рост тарифов на тепло и горячую воду", - цитирует пресс-служба секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

По его словам, этот проект стоимостью около 5 млн евро был реализован при поддержке Международного банка реконструкции и развития. Новая станция на 30-40% повысит эффективность использования газа, благодаря чему снизится себестоимость тепловой и электрической энергии.

Салтовская котельная Московского филиала КП "Харьковские тепловые сети" вырабатывает тепловую энергию для централизованного отопления и горячего водоснабжения в трех районах города: Московском, Немышлянском, Киевском. Котельная осуществляет подачу тепла в 1022 жилых дома, 34 дошкольных учреждения, 36 школ, 52 объекта внешкольного образования, 11 лечебных учреждений и 420 других объектов.

Теги: #станция #когенерационная #украина #харьков
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