Российские наемники на Донбассе обстреливают прилегающие к линии разграничения населенные пункты и объекты инфраструктуры

Украинская СЦКК сообщает об обстрелах российскими наемниками на Донбассе прилегающих к линии разграничения населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Наемники применяют запрещенное минскими соглашениями вооружение. С 22 апреля наемники совершили четыре таких обстрелы, а именно: 22 апреля в направлении поселка Дружба выпущено 2 ракеты ПТРК, 24 апреля из минометов калибра 120 мм наемники страны-агрессора совершили обстрел населенного пункта Водяное, 26 апреля - обстрел садового общества села Гнутово, расположенного вблизи Мариуполя… К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе верификации места обстрела в с.Екатериновка, совершенного наемниками около 23:00 25 апреля из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Украинская сторона СЦКК зафиксировала 6 воронок, образовавшихся в результате разрывов артиллерийских снарядов с установкой взрывателя на фугасная действие.

Также сообщается о значительном количестве обломков и остатков от снарядов российского производства.

"По фактам грубых нарушений режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК направила доказательные материалы СММ ОБСЕ", - подытожили в штабе ОС.