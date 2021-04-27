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19:02 27.04.2021

Верховная Рада намерена запретить рекламу электронных сигарет

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Верховная Рада намерена запретить рекламу электронных сигарет

Верховная Рада поддержала в первом чтении внесение изменений в статью 22 закона "О рекламе" в части расширения действия закона на электронные сигареты и используемые в них жидкости.

За принятие законопроекта №4212 за основу проголосовали 284 депутата при минимально необходимых 226.

Документ предусматривает запрет на рекламу табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты и используемые в электронных сигаретах жидкости.

Законопроект запрещает размещение на любых других товарах изображений табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия (таких как зажигалки и пепельницы).

Также запрещается спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Согласно документу, реклама электронных сигарет и жидкостей для них не должна содержать изображения популярных лиц или одобрение или курения, использования электронных сигарет. Также реклама не должна создавать впечатление, будто большинство людей курят или используют электронные сигареты.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, запрет рекламы электронных сигарет и используемых в них жидкостей преследует цель заботы о сохранении здоровья нации. Документ направлен на сокращение употребления электронных сигарет и используемых в них жидкостей, и предполагает замену их рекламы следует запретить на социальную антирекламу.

Теги: #реклама #электронные_сигареты #рада
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