События

18:35 27.04.2021

Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

2 мин читать
Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

Прямые переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World во вторник.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, глава МИД Украины указал:"Будем надеяться".

Он подчеркнул, что все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, президент Украины готов провести с ним личную встречу.

"Наша главная цель - иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - рассказал Кулеба.

Относительно объявленного отвода войск РФ от границы Украины министр подчеркнул, что "передислокация не означает полной деэскалации".

"Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже такие победы, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого - в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги в нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова", - резюмировал Кулеба.

 

Теги: #кулеба #ордло #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 27.04.2021
Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

13:17 27.04.2021
Украина объявила сотрудника генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории страны лицом

Украина объявила сотрудника генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории страны лицом

10:34 27.04.2021
"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

"ОПЗЖ" готова вести переговоры для достижения мира, в том числе с самопровозглашенными "Л/ДНР" - Бойко

20:24 26.04.2021
Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

18:34 26.04.2021
Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

17:18 26.04.2021
Россия высылает одного сотрудника посольства Украины в Москве - МИД РФ

Россия высылает одного сотрудника посольства Украины в Москве - МИД РФ

13:16 26.04.2021
Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

11:43 26.04.2021
Кулеба предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве

Кулеба предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве

20:48 25.04.2021
В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

05:37 25.04.2021
Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Ереван приветствует признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

Пока нет нужды эвакуировать украинских дипломатов из России - госсекретарь МИД

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве погиб украинский боец, еще трое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек НАТО приветствует снижение напряженности между РФ и Украиной

Россия пытается исключить из ТКГ украинских представителей Донецкой и Луганской областей - Гармаш

Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов - министр туризма

ЕСПЧ обратился к Украине с просьбой опровергнуть жалобы на политические преследования со стороны НАБУ

Рада хочет предоставить автономию заведениям высшего образования при создании научных парков

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО для обсуждения пандемии коронавируса в Украине с участие глав фракций

Нормы питания нарушены в каждом четвертом школьном меню - Госпродпотребслужба

Зеленский побывал на позициях украинских военных на админгранице с временно оккупированным Крымом

На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве погиб украинский боец, еще трое ранены

В Киевской области ожидаются заморозки, объявлен II уровень опасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА