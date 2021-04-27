Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

Прямые переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World во вторник.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, глава МИД Украины указал:"Будем надеяться".

Он подчеркнул, что все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, президент Украины готов провести с ним личную встречу.

"Наша главная цель - иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - рассказал Кулеба.

Относительно объявленного отвода войск РФ от границы Украины министр подчеркнул, что "передислокация не означает полной деэскалации".

"Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже такие победы, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого - в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги в нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова", - резюмировал Кулеба.