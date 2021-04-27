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15:02 27.04.2021

На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве погиб украинский боец, еще трое ранены

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На Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве погиб украинский боец, еще трое ранены

В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник, 27 апреля, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил травмы, несовместимые с жизнью, еще трое бойцов ВСУ получили ранения.

"Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы", - сообщается на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что раненые были доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их состояние удовлетворительное.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - резюмируют в штабе ООС.

 

Теги: #всу #потери #оос #подрыв
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