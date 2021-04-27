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12:39 27.04.2021

Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

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Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же, пандемия постоянно вносит собственные коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, документ предусматривает: усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов; ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран; заимствование турецкого опыта по улучшению стандартов качества, в частности в сфере сертификации гостиниц и повышении сервиса; расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях; создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах, что будет способствовать углублению культурных отношений.

Кроме того, после стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков, предусматривается рассмотрение создания новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.

"Для Украины крайне важно углубление отраслевого сотрудничества с Турцией. Поэтому плодотворное сотрудничество между странами в сферах туризма и культуры продолжается", - подчеркнул министр.

 

Теги: #ткаченко #туризм #турция #минкультуры #украина
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