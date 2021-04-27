Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро вторника составило 147 млн 540 тыс. 977, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 117 тыс. 438 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 124 тыс. 369 инфицированных COVID-19, зафиксирован 572 тыс. 666 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 17 млн 313 тыс. 163, число скончавшихся - 195 тыс. 123, поправились более 14,3 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 369 тыс. 423 заболевших, из них умерли 391 тыс. 936 человек, вылечились более 12,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 402,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 764 человека, Индии - 142, Бразилии - 1 тыс. 834.