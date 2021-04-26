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22:42 26.04.2021

США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

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США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

 

Администрация президента США Джо Байдена выделит 60 млн доз вакцины AstraZeneca другим странам, когда они будут в распоряжении, сообщил главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт.

"США выделят 60 млн доз AstraZeneca другим странам, когда они будут доступны", - написал в Twitter Энди Славитт.

Когда это произойдет и в какие страны Вашингтон отправит вакцину, он не уточнил.

В США складированы миллионы доз вакцины от AstraZeneca, но она не используется в связи с отсутствием официального одобрения регулятора к применению этой вакцины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник отметила, что у США "нет необходимости использовать AstraZeneca в борьбе с COVID в следующие несколько месяцев", потому что в стране уже разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.

Администрация Байдена ранее заявляла, что в ее приоритете сначала вакцинировать американцев, а уже потом думать о других странах, отмечает издание Hill. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране сильно улучшилась.

Теги: #сша #распределение #вакцина #astrazeneca
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