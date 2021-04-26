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20:52 26.04.2021

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

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На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате обстрелов на Донбассе в понедельник, сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении в соцсети Facebook.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

 

Теги: #всу #ранение #донбасс
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