Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

По мнению председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, протокольный скандал во время ее визита в Анкару вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем - это лишь эпизод в череде неравноправного отношения к женщинам.

"Когда я прибыла на это совещание (переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом - ИФ), в зале были камеры. Благодаря камерам это небольшое видео моего прибытия тут же разошлось в интернете. Оно стало вирусным и спровоцировало большое число громких заголовков в газетах. Не надо было переводить, комментировать. Съемка говорила сама за себя", - рассказала глава Еврокомиссии, выступая на пленарной сессии Европейского парламента с сообщением об итогах визита в Турцию.

"Когда я направлялась в Турцию две недели назад, я хотела, чтобы ко мне относились, как к председателю Европейской комиссии. Но этого не произошло. Я не нахожу оправданий тому, как ко мне отнеслись, в договоре о Европейском союзе. Моё заключение: такое произошло, потому что я женщина", - продолжила фон дер Ляйен.

Она сказала, что "почувствовала себя раненой, одинокой как женщина и как европейка".

Это, считает фон дер Ляйен, показывает, как еще долог путь к равноправию женщин. При это она отметила, что понимает, что сама как глава всемирно уважаемого института находится в привилегированном положении и может заставить услышать себя. Но у миллионов женщин такой возможности нет.

"Но мы хорошо знаем, что тысячи подобных инцидентов, которые куда хуже этого, не видны каждый день. Никто не видит происходящих каждый день инцидентов, потому что нет камер, потому что никто не видит этого близко", - продолжила председатель ЕК.

По ее словам, нужно, чтобы о случаях нарушения прав женщин становилось известно, и чтобы из этой информации делались выводы.

Она критиковала выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, что считает "ужасным сигналом".

Вместе с тем председатель Еврокомиссии признала, что следует "подмести у собственной двери": в ряде стран ЕС эта конвенция еще не ратифицирована, а некоторые даже изучают возможность выйти из нее. "Это недопустимо", - заявила глава ЕК.

Протокольный инцидент с фон дер Ляйен во время визита в Анкару руководителей ЕС, когда ей в отличие от председателя Евросовета не предложили сесть в кресло рядом с президентом Турции, вызвал бурное обсуждение и негодование в прессе и среди европейских политиков. В СМИ и социальных сетях было широко распространено видео, на котором отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне, напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Эрдоган устраивались в креслах.